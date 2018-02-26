В Кремле начинают планировать новые майские указы

В администрации президента озаботились созданием новых майских указов. Содержание инициатив при этом пока не известно.

Как сообщает РБК 26 февраля со ссылкой на собственный источник, новые указы разработают по аналогии с поручениями Владимира Путина, данными в 2012 году. Сейчас идёт сбор предложений от министерств. Инициативы собирают в рамках подготовки Послания президента Федеральному собранию, которое в дальнейшем может трансформироваться в серию указов.

«Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив», — цитирует РБК слова источника.

Майские указы — сложившееся в периодической публицистике наименование серии из 11 указов, подписанных главой государства 7 мая 2012 года, в день вступления в должность президента РФ, и содержащих 218 поручений правительству для выполнения в течение 2012−2020 годов.

Ранее Владимир Путин заявил, что к концу декабря 2017 года майские указы выполнены на 98,8%. По словам главы государства, зарплаты бюджетников растут быстрее, чем производительность труда, а целевые показатели этого указа практически выполнены. Что касается аварийного жилья, то его якобы почти нет в регионах. Удалось решить проблему и с очередями в детские сады, уверяют чиновники.