«Сибирский» снегопад закрыл школы в Риме

Школы Рима закрыты с утра 26 февраля. Причина — сильный снегопад, дошедший до итальянской столицы из Сибири.

Как издание Le Repubblica называет осадки в Риме аномальными. Столбик термометра в столице Италии опустился до минус пяти градусов.

«Было подписано постановление, которое предусматривает закрытие школ всех уровней, включая детские сады, на территории Рима в понедельник, 26 февраля», — цитирует заявление мэра города «Газета.ру».

Синоптики утверждают, что холодный фронт пришел из России, из Сибири, и в данный момент идет на юг Апеннинского полуострова.

Напомним, что в Петербурге тем временем обещают -26 к ночи.