Алкогольная амнезия после фестиваля танца лишила петербуржца свободы

Два года условного срока получил житель Петербурга за издевательство над чужими машинами. Как стало известно 26 февраля, такое решение принял Красносельский районный суд.

Чуть больше года назад, будучи подшофе, мужчина из хулиганских побуждений порезал колеса пяти машин. В содеянном признаваться не хотел и заявил, что в день преступления ходил на фестиваль танца. Да, мол, выпил, но заботливый друг привез его домой.

Суд петербуржцу не поверил.

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