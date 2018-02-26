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26.02.2018 10:03

Пройти сложный путь, чтобы победить

Юные петербургские спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха в марте должны отправиться в Финляндию на первый международный турнир по трейл-ориентированию, где будут отстаивать честь Северной столицы. Только у команды юниоров нет средств на оплату стартовых взносов, поэтому они вынуждены обратиться за помощью.
Пройти сложный путь, чтобы победить

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит помочь собрать 47 000 рублей в поддержку петербургской юниорской команды по трейл-ориентированию. Средства необходимы для оплаты стартовых взносов, транспортных расходов и проживания пяти спортсменов с инвалидностью во время первого международного турнира сезона 2018 Fin Treil Open.

Трейл-ориентирование для Санкт-Петербурга – совсем молодой вид спорта. Первые официальные соревнования прошли в 2016 году. В отличие от классического спортивного ориентирования, где спортсмен должен пройти неизвестную трассу за максимально короткий срок, в трейл-ориентировании определяющим является чтение карты. Задача участников – выяснить за определенное контрольное время, какая из призм на местности соответствует заданной легенде.

С 29 марта по 2 апреля в Финляндии в городе Турку пройдет международный турнир по трейл-ориентированию Fin Treil Open для людей с любыми двигательными возможностями, открывающий спортивный сезон 2018 года. Петербургскую команду юниоров представят спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата: Виктория Солянко (16 лет), Дарья Гарбузова (15 лет), Богдан Мазурец (17 лет) и спортсмены с нарушением слуха Инга Дудкина (16 лет) и Анна Груздева (15 лет).

Несмотря на свой юный возраст, ребята завоевали уже немало наград. Виктория Солянко стала обладателем Кубка России – 2017 и бронзовым призёром чемпионата России 2017 года. Анна Груздева в 2017-м одержала победу на международных соревнованиях Open Nordic Team Event and Open Individual competition. Дарья Гарбузова, Богдан Мазурец и Инга Дудкина – призёры Первенства Санкт-Петербурга по трейл-ориентированию.

Участие в Fin Treil Open позволит юниорам встретиться с лучшими спортсменами Европы и подготовиться к чемпионату России 2018 года, который пройдет в мае.

Чтобы оплатить стартовые взносы, проживание и проезд пяти спортсменов, необходимо собрать 47 000 рублей. БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» будет благодарен за любую помощь – пожертвование можно сделать на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Узнать подробную информацию о трейл-ориентировании можно на сайте БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» (http://fondopora.ru/paralympic/types/treilo/) или у старшего тренера петербургской команды лиц с инвалидностью Алексея Волкова. Тел.: +7 911 247 5495.


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