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26.02.2018 16:15

«Простые вещи» появились на Васильевском острове

В Петербурге появились мастерские «Простые вещи». Здесь будут заниматься молодые люди с особенностями развития.
«Простые вещи» появились на Васильевском острове

«Простые вещи» – это инклюзивные мастерские, которые открылись на 11-й линии Васильевского острова. Создатель мастерских – команда Анимационной студии «Да», которая уже более десяти лет работает с детьми с особенностями развития.

Многие дети уже выросли, но без творчества их оставить нельзя, поэтому идея инклюзивных мастерских для тех, кому восемнадцать и старше родилась как само собой разумеющееся.

Руководитель «Простых вещей» Маша Грекова приехала в Петербург из Москвы, чему очень рада. У неё есть хороший опыт работы в благотворительности – в фонде «Жизненный путь», помогающем людям с нарушениями развития и созданном при Центре лечебной педагогики.

«Простые вещи» появились на Васильевском острове

В «Простых вещах» работают восемь педагогов – в керамической, швейной, кулинарной, принт-мастерской. 24 молодых человека – подопечные студии «Да» – будут заниматься несколько раз в неделю. Обязательно будет поход в ближайший магазин, чтобы ребята сами покупали продукты и готовили обед.

Но и для всех желающих «Простые вещи» будут открыты: чай, кофе, кинопоказы, творческие встречи, выставки.

Сейчас в мастерских открыта выставка Виталия Колузаева – художника арт-студии «Перспектив», человека, живущего в психоневрологическом интернате №3 в Старом Петергофе.

Проект создан на президентский грант, который дается на год, но потом, как рассказала Маша Грекова, проект предлагается развивать в духе социального предпринимательства, хотя все занятия будут бесплатными.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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