СМИ: В Таиланде задержаны Настя Рыбка и Алекс Лесли

10 россиян задержали в Паттайе по подозрению в нелегальном проведении секс-тренингов. По данным СМИ, среди них оказались и скандально известные Настя Рыбка и Алекс Лесли.

Как пишет The Nation 26 февраля, тайские полицейские провели рейд в одной из гостиниц курортного города. В ходе визита стражи порядка обнаружили 43 туриста из России, которые рассказали, что являются слушателями секс-тренинга. За это удовольствие они заплатили 20 тысяч бат ($638).

Организаторы мероприятия представились секс-инструкторами и не стали отрицать, что проводят курс по основам любви. Им предъявлено обвинение в нелегальной трудовой деятельности.

Телеканал Nation TV опубликовал на YouTube видео с задержания, на котором можно увидеть людей, похожих на Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку). Местные СМИ имена задержанных не разглашают.

Задержанных поместили в следственный изолятор, в ближайшее время состоится суд.