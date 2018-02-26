СМИ: В Таиланде задержаны Настя Рыбка и Алекс Лесли
10 россиян задержали в Паттайе по подозрению в нелегальном проведении секс-тренингов. По данным СМИ, среди них оказались и скандально известные Настя Рыбка и Алекс Лесли.
Как пишет The Nation 26 февраля, тайские полицейские провели рейд в одной из гостиниц курортного города. В ходе визита стражи порядка обнаружили 43 туриста из России, которые рассказали, что являются слушателями секс-тренинга. За это удовольствие они заплатили 20 тысяч бат ($638).
Организаторы мероприятия представились секс-инструкторами и не стали отрицать, что проводят курс по основам любви. Им предъявлено обвинение в нелегальной трудовой деятельности.
Телеканал Nation TV опубликовал на YouTube видео с задержания, на котором можно увидеть людей, похожих на Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку). Местные СМИ имена задержанных не разглашают.
Задержанных поместили в следственный изолятор, в ближайшее время состоится суд.
Справка:
Напомним, 8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств».
После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что миллиардер подал в Усть-Лабинский районный суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить материалы до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным страницам. После решения суда Навальный удалил с сайта ролик с расследованием.