Минобороны РФ предупредило о провокациях в сирийской Восточной Гуте

В Восточной Гуте (Сирия), которую пытаются взять под контроль войска правительства Башара Асада, готовятся провокации с применением оружия массового поражения. Об этом заявили представители Министерства обороны России на брифинге 25 февраля.

Как передает «Медуза», в результате этих провокаций сирийскую армию хотят обвинить в применении химического оружия против мирного населения.

Вскоре после брифинга местные власти в Восточной Гуте, а также Сирийско-американское медицинское общество, которое направило туда врачей, рассказали об атаке с использованием хлора.

По неподтвержденным данным, в результате пострадали от 14 до 18 человек, причем один ребенок погиб. Запах хлора, по словам очевидцев и врачей скорой помощи, ощущался после сильного взрыва.

Сообщения о новых бомбардировках появились вскоре после того, как Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном режиме прекращения огня на всей территории Сирии.

В феврале 2018 года правозащитники заявили, что в ходе правительственных бомбардировок в Восточной Гуте погибли более 200 человек. В США заявляют, что в налетах также участвовала российская авиация. В Москве обвинения назвали беспочвенными.