Фигурист Морозов пропустил закрытие Игр из-за запрета российского флага

Российский фигурист Владимир Морозов, взявший серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане, проигнорировал церемонию закрытия Игр. Как заявил он сам 26 февраля, из-за того, что спортсменам из РФ так и не разрешили выйти с национальным флагом.

Об этом сообщает R-Sport.

Напомним, зимние Олимпийские игры – 2018 закрылись 25 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета не восстановил членство Олимпийского комитета России в организации.

Морозов завоевал серебро в командном турнире в паре с Евгенией Тарасовой.