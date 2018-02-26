Фигурист Морозов пропустил закрытие Игр из-за запрета российского флага
Российский фигурист Владимир Морозов, взявший серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане, проигнорировал церемонию закрытия Игр. Как заявил он сам 26 февраля, из-за того, что спортсменам из РФ так и не разрешили выйти с национальным флагом.
Об этом сообщает R-Sport.
Напомним, зимние Олимпийские игры – 2018 закрылись 25 февраля. Исполком Международного олимпийского комитета не восстановил членство Олимпийского комитета России в организации.
Морозов завоевал серебро в командном турнире в паре с Евгенией Тарасовой.