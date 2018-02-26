В Петербурге сохраняется оранжевый уровень опасности, ночью похолодает до -26

Самый суровый месяц этой зимы в Петербурге снова показывает свой характер. Февраль заканчивается двадцатиградусными морозами.

Как сообщает Гидрометцентр, в ночь на 27 февраля в Северной столице местами похолодает до -26 градусов. Днём во вторник столбик термометра поднимется до -17. На дорогах обещают гололедицу.

Сильные морозы обещают и в среду, 28 февраля (с ночной температурой в пригородах до -26).

Сегодня в городе на Неве ожидается до -13 градусов.

Из-за низких температур в большинстве регионов Северо-Запада, в том числе в Петербурге, сохраняется оранжевый уровень опасности.