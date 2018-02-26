Экс-глава «Дальспецстроя» получил 12 лет по делу о хищениях на космодроме Восточный

Фигуранты дела о злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный 26 февраля получили реальные сроки заключения — от 5,5 до 12 лет колонии общего режима. По данным следствия, ущерб от их действий составляет 5,2 млрд рублей.

Как пишет РБК со ссылкой на ТАСС, Дальневосточный окружной военный суд признал бывшего главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана виновным в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома Восточный и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также генподрядчику назначили штраф 1,5 млн рублей.

Помимо Хризмана на скамье подсудимых оказались его сын Михаил, главный бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин, а также вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов. Михаил Хризман получил 5,5 года, Ашихмин — семь лет, Чудов — шесть лет колонии общего режима.

Суд также удовлетворил иск о взыскании с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина «в солидарном порядке» по «делу «Дальспецстроя» 5,162 млрд рублей. Эти деньги пойдут на счет «Роскосмоса».

Уголовные дела в отношении всех четырех фигурантов были возбуждены в 2014-2015 годах. По данным следствия, они приняли решение направить часть авансов по 11 госконтрактам на погашение кредитов предприятия, а не на строительство объектов космодрома, как предполагалось. Помимо этого суд признал обоих Хризманов и Чудова виновными по ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой в особо крупном размере). По данным следствия, они похитили у «Дальспецстроя» порядка 106 млн рублей.

21 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела о хищении около 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный. Речь идет о Волго-Вятской строительной компании — субпобрядчике компании «ВИП-Стройинжиниринг», которая выиграла конкурс на строительство дорог и социальной инфраструктуры в районе Восточного. По данным следствия, фактический владелец Волго-Вятской строительной компании Сергей Дегтярев и ее руководители израсходовали аванс, полученный из бюджета, нецелевым образом, а именно пустили на погашение собственных долгов и незаконную кредитную деятельность. Дегтярев получил восемь лет колонии общего режима и штраф 1,5 млн рублей, его дочь и гендиректор компании Евгения Дегтярева — 4,5 года и 1 млн рублей штрафа, топ-менеджеры Александр Базанков и Мурат Матуев — шесть и пять с половиной лет соответственно и по 1 млн рублей штрафа.