СМИ: Су-57 решили отправить в Сирию после закрытого показа на авиасалоне

Решение отправить в Сирию новейшие российские истребители Су-57 приняли на закрытом показе самолета на авиасалоне в Жуковском МАКС-2017. Об этом 26 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

«С учетом заявленной программы испытаний Минобороны решило направить истребитель в Сирию в феврале, формально приурочив все ко Дню защитника Отечества», —рассказал собеседник газеты.

Первые сообщение о прибытии на авиабазу Хмеймим истребителей пятого поколения появились 22 февраля. Сирийский журналист Ваэль аль-Хусейни опубликовал видео приземления Су-57 и добавил, что на авиабазу также перебросили четыре истребителя Су-35 и четыре штурмовика Су-25.

Позже источник РБК в военном министерстве пояснил, что самолёты появились в ответ на полёт американских стелс-истребителей. Источник «Коммерсанта» добавил, что Су-57 перебазировали для испытаний систем вооружения.