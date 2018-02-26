Петербуржец чуть не лишился квартиры из-за несуществующего долга

У петербуржца пытались отнять квартиру в счет несуществующего долга.

Как стало известно «Фонтанке», 25 февраля оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 57-летнего жителя Псковской области, официально нигде не работающего. Он подозревается в попытке мошенничества в особо крупном размере: на кону была чужая квартира.

По версии следствия, фигурант «положил глаз» на квартиру на улице Демьяна Бедного, 2, корпус 2. Чтобы завладеть ею, была разработана целая схема: договор займа с владельцем жилья на 3,5 млн рублей, где залогом выступили квадратные метры. Документ подписали 28 декабря 2015 года. Денег обладатель недвижимости в новом доме так фактически и не увидел, однако долг с него начали требовать. 25 апреля 2016-го в суд отправился иск о взыскании денег и обращении взыскания на заложенное имущество.

Впрочем, план провалился: на каком-то этапе обман вскрылся, и к октябрю того же года сам истец стал фигурантом уголовного дела. Как полагает следствие, действовал он не в одиночку: сейчас подельников разыскивают. Предполагаемый аферист — в камере.