МИД: В НАТО прекратили сотрудничество с Россией по военной линии

Североатлантический альянс прекратил практическое сотрудничество с Россией, взяв курс на усиление на восточном фланге против «несуществующей угрозы». Об этом 26 февраля заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Руководство альянса любит говорить о необходимости деэскалации, предотвращении опасных военных инцидентов, но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии », — цитирует Грушко РБК со ссылкой на «Известия».

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг увидел в действиях Москвы риск новой гонки ядерных вооружений. В интервью изданию Bild генсек также заявлял, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Речь идет о размещении российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» под Калининградом. В НАТО обеспокоены близостью размещения вооружения с Польшей и Литвой, Пентагон также назвал ситуацию с российскими «Искандерами» «дестабилизирующей». В Москве, в свою очередь, отмечали, что разворачивание вооружения носит «оборонительный характер».