Путин подписал госпрограмму вооружений

Президент России Владимир Путин подписал новую госпрограмму вооружений (ГПВ). Об этом 26 февраля сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Да, документ подписан президентом, — ответил он на вопрос о судьбе новой ГПВ. — Ее колоссальное отличие в том, что в последние месяцы проект корректировался на основе вводных, полученных в Сирии. Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники. Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения — все это есть в новой госпрограмме, – цитирует Рогозина Lenta.ru со ссылкой на «Коммерсант».

Отдельно вице-премьер отметил акцент на высокоточном оружии: «Нужно, как говорят охотники, бить белке в глаз: лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора».

При этом, по словам Рогозина, нельзя закрывать глаза на наращивание силового потенциала НАТО, на реализацию США концепции «глобального удара», на намерения разместить оружие в космосе, а также на развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия. «На все это у нас будет достойный ответ», — заверил он.

Ранее было объявлено, что новая госпрограмма вооружений, рассчитанная на 2018-2025 годы, предусматривает выделение 19 триллионов рублей на переоснащение армии и флота.