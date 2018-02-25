Еще
03:33 26.02.2018
Пришлите свою новость!
01:18
Ученые с мировым именем расскажут, чем занимаются в СПбГУ
25/02
Samsung представила новые Galaxy
25/02
В Петербурге задержанному на акции памяти Немцова вменяют пропаганду экстремизма
25/02
СМИ Германии: Так круто мы ещё не проигрывали
25/02
«Невский проспект» открыли после проверки
25/02
Активист «Весны» проведет ночь в полиции
25/02
Станция «Невский проспект» закрыта
25/02
Улетающий из Пулково пассажир из-за «хохла» набросился на полицейского
25/02
Бензовоз опрокинулся и вылил солярку в Финский залив по дороге из порта Высоцк
25/02
На Украине хотят испытать вакуумный поезд Илона Маска
25/02
На Приморском шоссе женщина-водитель собрала две машины на «встречке»
25/02
С Украины выдворили криминального авторитета из России
25/02
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с морозов
25/02
В Сосново именинницу задушили сразу после дня рождения
25/02
Иракский суд приговорил к казни 16 гражданок Турции
25/02
СМИ сообщили о возможной смене тренера хоккейной сборной России
25/02
В Петербурге дорожная полиция за 25 минут задержала рецидивистов в угнанном Juke
25/02
Во французских Альпах два ребенка упали со 150-метрового обрыва
25/02
Очевидцы: На проспекте Ветеранов снова сбили пешеходов
25/02
Путин обсудил с Макроном и Меркель гуманитарную паузу в Сирии
25/02
Познер объяснил, почему покинул прямой эфир «Аль-Джазиры»
25/02
Игры в Пхенчхане закрыли и потушили огонь
25/02
Митинг памяти Немцова в Петербурге собрал несколько сотен человек
25/02
Финны вспоминают, как русские туристы носили деньги мешками и брали в аренду кошек
25/02
Художник «Довлатова»: «Я полгода собирала предметы по барахолкам»
25/02
После драки на Васильевском вместе с побитой машиной нашли пострадавшего таксиста
25/02
На трассе из Выборга в Светогорск в лобовом ДТП погиб водитель «Жигулей»
25/02
Болельщики сборной России ответили New York Post за «команду без страны»
25/02
В Совбезе опровергли участие правительственного самолёта в перехвате наркотиков из Аргентины
25/02
На церемонии закрытия Игр в Пхенчхане россияне прошли под олимпийским флагом
25/02
«Обводный канал» проверили за двадцать минут
25/02
С Бугров сняли энергетическую блокаду
25/02
Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями
25/02
Активистов «Весны» в Петербурге задержали по пути на митинг памяти Немцова
25/02
Станция метро «Обводный канал» закрыта
25/02
На Васильевском искали следы массовой драки на крышах машин
25/02
Разведка США обвиняет Россию в кибератаке на Пхенчхан
25/02
В Праге задержали экс-сопредседателя сирийского «Демократического союза»
25/02
МЧС: Энергетическая блокада в Буграх затронула 1800 человек
25/02
Российские военные разрабатывают сверхзвуковой беспилотник и беспилотный вертолет
25/02
Два человека погибли при субботних пожарах в Петербурге
25/02
Владимир Путин поздравил Олега Знарка с олимпийским золотом‍
25/02
Очевидцы: На Ветеранов сбили пешехода, переходившего на «зеленый»
25/02
В Сосново ищут убийцу женщины
25/02
Житель Петербурга перед смертью эпистолярно покаялся в убийстве
25/02
Норвегия выиграла Олимпиаду
25/02
В ресторане на Петроградке петербурженка вонзила мужу в шею разбитый бокал
25/02
Умер создатель «восьмёрки» и «Нивы»
25/02
В Петербурге в ДТП с легковушками и маршруткой пострадали двое взрослых и ребёнок
25/02
Глава Минспорта назвал финальный матч сборных России и Германии «валидольным»
25/02
Финские кондукторы вызвали такси для пассажира, догонявшего поезд в пижаме и тапочках
25/02
В Петербурге за день ограбили двух таксистов
25/02
В Красноярском крае совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
25/02
На Пироговской набережной лег на крышу автомобиль
25/02
В Дагестане начались задержания силовиков
25/02
Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»
25/02
Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады
25/02
МОК не разрешил России пройти под своим флагом на закрытии Олимпиады
25/02
Петербуржцев окунут в Одессу начала двадцатого века
25/02
Гоша Куценко присоединится к Михаилу Ефремову в спектакле "Чапаев и Пустота"
25/02
Петербуржцам расскажут, почему наш город похож на конструктор
24/02
В Петербурге сотрудницу штаба Навального наказали за «забастовку избирателей»
24/02
Саакашвили рвется на Украину помогать прокуратуре расследовать своё дело
24/02
«Не трогай меня!» и «Лицо» стали лучшими на Берлинском кинофестивале
24/02
«Довлатов» получил «Медведя» за лучшую работу художника
24/02
В Ленобласти замерзают жители Каменки
24/02
Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрывы в Йемене
24/02
В Сети высмеяли «маскирующегося под ниндзя» Родченкова
24/02
МОК лишил аккредитации телерадиовещательную корпорацию Эстонии
24/02
Российские дипломаты рассказали о задержанном в Тунисе судне из Новороссийска
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
25.02.2018 23:44

Samsung представила новые Galaxy

25 февраля южнокорейский производитель Samsung представил в рамках Всемирного мобильного конгресса World Mobile Congress в Барселоне свои флагманские смартфоны — Galaxy S9 и Galaxy S9+. 

Как и предыдущие модели, новинки имеют безрамочный дизайн, переднюю панель почти полностью занимает экран. Galaxy S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, старшая модель — 6,2-дюймовый. Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 845.

S9 оснащен 12-мегапиксельной основной камерой. S9+ имеет двойную камеру, основной объектив которой имеет 12-мегапиксельный сенсор. Фронтальные камеры обоих устройств оснащены 8-мегапиксельным сенсором. Продвинутая модель также имеет более емкую батарею 3500 мА·ч, младшая модель — 3000 мА·ч. На оба смартфона установлена последняя версия операционной системы Android 8.0.

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров, которые служат персонифицированными анимационными эмоджи — селфимоджи. Пользователь может создать виртуальную версию самого себя в таком виде, ими можно делиться с друзьями, даже если у них нет смартфона Samsung. Селфимоджи представлены в формате видео или формате AGIF, который используется для создания стикеров и поддерживается большинством популярных мессенджеров. Эта функция стала ответом Apple, которая в прошлом году представила похожую опцию Animojies вместе с последними версиями iPhone.

Другой новой функцией новых смартфонов стал режим сверхзамедленной съемки: он позволяет создавать видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду. Оба устройства способны автоматически улавливать движение, после чего начинается запись. Созданные видео можно превратить, например, в GIF-файлы и отослать друзьям.

Как говорится в поступившем в РБК сообщении Samsung, в России Galaxy S9 и S9+ будут доступны с 16 марта в трех цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. Цена на Galaxy S9 составит 59,99 тыс. руб., Samsung Galaxy S9+ — 66,99 тыс. руб. Наиболее дорогая модель — Samsung Galaxy S9+ с памятью 256 Гб — будет стоить 74,99 тыс. руб. Предзаказ на новинки открыт с 25 февраля.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
20.02.2018 16:42

Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект

Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00

Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ

Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
Магазин "Кей"
12.02.2018 10:00

Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ

2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку в материале
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Samsung представила новые Galaxy
На Украине хотят испытать вакуумный поезд Илона Маска
Falcon 9 стартовала из Калифорнии
Экипажи новой экспедиции на МКС сдали предполётные экзамены
Tele2 обеспечит интернет-доступ в петербургском метро
Роскосмос создаст в Антарктиде центр приема космической информации
Microsoft случайно раскрыла описание новой версии Windows
SpaceX опять отложила запуск глобального интернета
SpaceX перенесла запуск глобального интернета
Способный перенести человека дрон разработают в России
Объясняем принцип превращения винтовки в автомат на пальцах
«Государства часто покупают оружие не для того, чтобы воевать»
Почему «белый лебедь» не станет мирным
Успеть всё: как подготовиться к Новому году с VEON
Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной
«Я мог быть следующим после таксы»
Хакеры берут выше
Загугленный "Яндекс"
Тебя посодют, а ты не майни
Роуминг наш
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы забили стрелку

Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз

Новости компаний
20.02.2018 16:42
Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00
Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ
Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
Магазин "Кей"
12.02.2018 10:00
Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ
2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку в материале
Магазин "Кей"
09.02.2018 10:00
Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия
Samsung выпустил две новых модели из серии А, пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене
«Полис Групп»
08.02.2018 11:30
Компания «Полис Групп» впервые зарегистрировала ДДУ по технологии блокчейн
СК «Полис Групп» стала первой в России компанией, чей договор участия в долевом строительстве (ДДУ) Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн. Регистрация прошла в рамках совместного проекта Росреестра с АИЖК и Внешэкономбанком
Магазин "Кей"/ea.com/ru-ru
07.02.2018 11:57
Свежий релиз на UFC 3 от Компании «КЕЙ»
ММА (mixed martial arts - смешанные единоборства или миксфайт) как вид спорта были признаны в 90-х годах 20 века. Серия видеоигр UFC от EA выступает лучшим симулятором смешанных боевых искусств. Сегодня в гостях у «КЕЙ» UFC 3 — самый свежий релиз февраля
ГК «КВС»
05.02.2018 18:15
Клиенты компании КВС воспользуются Личным кабинетом
На сайте компании КВС заработала услуга «Личный кабинет». Клиент компании теперь имеет доступ ко всем данным с помощью любых гаджетов, будь он в дороге или за городом
Магазин "Кей"
05.02.2018 15:15
Топовые игровые ноутбуки в КЕЙ
Ноутбуки, созданные специально для геймеров, не случайно выделены в отдельную категорию, ведь к этим персональным компьютерам предъявляются особые требования. Давайте взглянем на современные игровые ноутбуки и поймем, в чем они похожи, а чем различаются
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.02.2018 12:53
«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета
Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
Магазин "Кей"
31.01.2018 12:07
Выбираем чайник вместе с экспертами КЕЙ
Электрический чайник — вещь, которая уже давно вошла в привычный обиход каждого человека и стала обязательным предметом на каждой кухне. Эксперты компании КЕЙ рассказали, как не потеряться в многообразии моделей и сделать правильный выбор
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.