В Петербурге задержанному на акции памяти Немцова вменяют пропаганду экстремизма

Активист движения «Солидарность» Владимир Шипицын, остановленный полицией под занавес митинга памяти Бориса Немцова в Петербурге 25 февраля, получил административный протокол за публичную демонстрацию нацистской символики.

Как сообщили «Фонтанке» в группе помощи задержанным, Шипицына «пригласили на беседу» уже перед самым окончанием мероприятия на площади Ленина. Активист пришёл на митинг памяти политика с украинским флагом. Его доставили в 21-й отдел полиции, где, как уточняется, нашли ещё и шарф с символикой запрещенного в России экстремистского «Правого сектора».

Шипицыну вменяют статью 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской, экстремистской или иной запрещенной федеральными законами атрибутики или символики). Ночь он проведет в отделе на Кондратьевском проспекте, суд назначен на 26 февраля, сообщили в группе помощи задержанным.

Митинг памяти Бориса Немцова в Петербурге, по информации ГУ МВД по городу и области, собрал не более 350 человек. Общественный порядок нарушен не был. По оценкам корреспондента «Фонтанки» почтить память политика вышли порядка семи сотен человек. Ещё до начала мероприятия в отдел полиции увезли двух активистов «Весны». Одному из них вручили протокол за повторное нарушение закона о митингах. Причиной, как уточнили его соратники, стала резиновая утка, которую он выставил в окно на несанкционированной акции Алексея Навального.