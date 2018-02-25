СМИ Германии: Так круто мы ещё не проигрывали

Немецкое издание Bild отреагировало на поражение национальной сборной по хоккею в финальном матче олимпийского турнира материалом с заголовком «Так круто мы ещё не проигрывали!»

Как пишет издание, 25 февраля команда Германии навязала на льду «настоящую борьбу» российским хоккеистам, которые изначально считались фаворитами матча. Журналисты отметили большой энтузиазм и выдающуюся игру своих спортсменов, впервые доигравших до финала Олимпиады, а поражение назвали «самым крутым».

«Так горько, но так здорово!», – сказано в заметке.

Россияне в южнокорейском Пхёнчхане переиграли Германию со счётом 4:3. Для России золото Олимпиады стало первым за 26 лет.