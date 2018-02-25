Активист «Весны» проведет ночь в полиции

В Петербурге активист движения «Весна» Артём Гончаренко проведёт ночь на 26 февраля в 76 отделе полиции. Как сообщают его соратники, причиной этому якобы стала жёлтая резиновая утка, которую он показывал три недели назад.

«Артёма Гончаренко оставляют в полиции на ночь. Насколько нам известно, в протоколе идёт речь про демонстрацию утки из окна квартиры 28 января», – пишут в паблике движения «Весна».

Ранее сообщалось, что Гончаренко задержали 25 февраля при выходе из дома. Активист вместе с другом собирался идти на митинг памяти Бориса Немцова. В отделе полиции в отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.2 часть 8 (повторное нарушение закона о митингах). Эта статья предполагает наказания в виде наложения штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток. Ранее за участие в несанкционированной акции «забастовка избирателей» 28 января была оштрафована на 16 тысяч рублей сотрудница штаба Алексея Навального Елена Мазовецкая.

По мнению активистов, сотрудники полиции разыскивают наиболее активных участников протестных акций, чтобы предотвратить выступления после 18 марта. О возможном задержании 25 февраля в соцсетях сообщил также координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров.