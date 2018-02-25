Улетающий из Пулково пассажир из-за «хохла» набросился на полицейского

Желающего улететь из Петербурга пассажира задержало сначала неадекватное поведение, а потом и нападение на сотрудника полиции. Меткий удар сделал из административного протокола уголовное дело, но хлесткие словесные конструкции на отдельную статью не потянули.

Как стало известно «Фонтанке», мешать окружающим 39-летний пассажир начал ещё до посадки на рейс, который вылетал из Пулково в Красноярск днем 23 февраля. Его приставания были так настойчивы, что спасать отбывающих пришлось полицейским. Впрочем, их появление на третьем этаже аэропорта мало что изменило. Речь мужчины скромнее не стала, разве что оскорблениям добавилась адресность.

В самолет разговорчивого гражданина не пустили и предложили остыть в дежурной части полиции. Он было воспротивился, но попытку к агрессивному сопротивлению пресекли наручниками. Как оказалось, скрученные за спиной руки и перспектива протокола об административном правонарушении по статье 20.21 – «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» – желание драться не притупили.

«Не разжигай, не разжигай, – предостерегали полицейские в ответ на претензии к «понаехавшим на родину». – Ты же хохол?»

Но то ли на нервы подействовало присутствие в дежурной части не менее беспокойных соседей, то ли последней каплей стал вопрос о национальной самоидентификации, заданный под камеру, но возмущенный обидным прозвищем мужчина вскочил со стула и отработанным ударом пнул сотрудника.

«Да просто мне дебил достался», – объяснил он свое отношение коллеге пострадавшего.

«Перестань оскорблять, сиди ровненько», – ответил тот.

Выплеснув агрессию, он стал заметно спокойнее и вместо того, чтобы в очередной раз отправить полицейских по известному адресу, предложил сходить на перекур. Да и чужая рука, заботливо придерживающая за ворот, позволяла то устало преклонить голову, то вытереть нос о форменную куртку.

«Что, я на самолет опять не успел?» – раскрыл он не первую попытку улететь из Петербурга. Скорая встреча с женой радости также не добавила.

Попытаться снова в ближайшее время он не сможет. Попавший на видео удар лег в основу уже уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, которое 24 февраля возбудили в Следственном комитете. Впрочем, на выбор слов в беседе полицейские обижаться не стали, и второй статьи несостоявшемуся путешественнику не досталось.