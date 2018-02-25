На Украине хотят испытать вакуумный поезд Илона Маска

Украина намерена реализовать идею вакуумного поезда американского инженера и предпринимателя Илона Маска. Прокладывать тестовую ветку Hyperloop собираются уже в следующем году.

Как сообщает 25 февраля «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ, строительство оценивают почти в четыре миллиарда долларов. Проект планируют реализовывать в три этапа, сказано на сайте днепровского завода «Южмаш», которому доверили создание физической инфраструктуры для сверхзвуковой транспортной системы. Первый этап продлится до 2019 года. За это время планируют получить научную оценку необходимых технологий, рисков и потенциала. Создание тестовой площадки предполагают начать уже в следующем году. Первопроходцем станет Днепр (бывший Днепропетровск), в дальнейшем ожидается промышленное производство.

Отмечается, что деньги на проект государство будет выделять только поначалу, а уже со второго этапа Украина рассчитывает на финансовые вливания партнеров, в частности – от компании, которая уже занимается строительством Hyperloop в Мексике. Граждане к амбициозным планам своих властей отнеслись скептически.

Напомним, в список стран, которые рассматривались в качестве площадок для реализации проекта, изначально входила и Россия. Платформу для вакуумного поезда в Петербурге представители компании Hyperloop One и Смольный обсуждали в ходе ПМЭФ-2016.

Hyperloop – сеть труб на эстакадах, в которых поддерживается технический вакуум, а внутри на скорости от 480 до 12220 км/ч могут перемещаться поезда с грузами или пассажирами. Автор идеи – основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X Илон Маск – от её реализации отказался.