С Украины выдворили криминального авторитета из России

С Украины выдворили гражданина России и криминального авторитета Заура Домбаева. Об этом сообщила 25 февраля украинская Национальная полиция на официальном сайте.

Как отмечается в сообщении, 56-летний Домбаев по прозвищу Хасан жил на Украине без разрешительных документов, был членом бандформирования и «влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки». Как пишет РБК, он был задержан сотрудниками полиции в городе Вышгороде и выдворен из страны. Домбаев был депортирован 23 февраля поездом Киев – Москва. Кроме того, россиянину запрещен въезд на Украину на протяжении трех лет.

По данным Национальной полиции, гражданин России контролировал деятельность преступных группировок, которые совершали «тяжкие и резонансные преступления». Кроме того, Домбаев непосредственно сам в них принимал участие. Также он «развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи» и отбывших наказание в тюрьмах лиц. В украинской полиции отметили, что Домбаев поддерживал тесные связи с лидерами преступных группировок, которые действовали в нескольких украинских регионах, координировал и согласовывал свои действия с ворами в законе и другими лицами из преступной среды.