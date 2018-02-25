Рабочая неделя в Петербурге начнётся с морозов

В понедельник, 26 февраля, в Петербурге будет морозная облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу на Неве со ссылкой на синоптиков.

В городе ожидают небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 15-17 градусов, а в окрестностях до 19 градусов мороза. Днем температура составит 11-13 градусов ниже нуля.

Атмосферное давление будет понижаться ночью, а днем изменится мало.