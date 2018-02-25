Худшие Игры в истории

Первое хоккейное золото за 26 лет, гимн, который России еще припомнят, и флаг, который так и не увидели на церемонии закрытия. Итоги 16-го и последнего дня Олимпиады.

В заключительный день Олимпиады в Пхенчхане разыграли четыре комплекта медалей. Главный финал для россиян состоялся в хоккее, который чуть было не закончился катастрофой. Вместо этого он закончился российским гимном, впервые прозвучавшим на этих Играх из уст отечественных спортсменов. Вопрос только в том, не накажут ли нас теперь еще и за это?

В нескольких секундах от катастрофы

О финале олимпийского хоккейного турнира еще 23 февраля, в пятницу, говорили как об уникальном событии. Еще бы, ведь вряд ли когда-нибудь в решающем матче Игр еще встретятся Олимпийские атлеты из России (ОАР) и Германия. Первая команда, надеемся, перестанет существовать уже совсем скоро, и на следующих Олимпиадах это вновь будет просто Россия. А Германия сделала что-то совсем из разряда фантастики, пробившись в финал. Это вообще первый случай, когда команда, не относящаяся к большой шестерке (Россия, США, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия), добилась подобного успеха. И сделали немцы это вполне заслуженно, пройдя в плей-офф сначала Швецию, потом Канаду. Тем не менее многие российские болельщики и эксперты перед финалом радостно потирали руки. Для них исход казался уже предрешенным. Германия же в очередной раз доказала, что она не случайно доиграла до последнего дня Олимпиады.

Града шайб в ворота немецкой команды не получилось. Лишь на 19 минуте встречи защитник Вячеслав Войнов с трудом забил первый гол. Казалось – ну вот сейчас-то пойдет. Не пошло. Вместо этого форвард Феликс Шютц счет сравнял. В начале третьего периода Никита Гусев опять вывел Россию вперед, но немцы тут же ответили своей шайбой. Все шло как-то уж совсем не по плану. И тут немецкая команда всего за 4 минуты до конца матча забила третий гол, впервые в игре выйдя вперед. Что может быть хуже? А вот что: Сергей Калинин при счете 2:3 меньше чем за три минуты до конца основного времени получил удаление. Многие в этот момент выключили телевизоры или захлопнули свои ноутбуки. Отыграть пусть и всего одну шайбу в меньшинстве почти нереально. Но невозможное все же произошло. Знарок поменял вратаря на пятого полевого игрока, уровняв составы, и Никита Гусев невероятным броском забил прямо в угол.

Что творилось в этот момент в головах у немцев, бывших в нескольких секундах от главной победы в своей жизни, даже представить трудно. Кажется, это повлияло на них слишком сильно. В овертайме особой борьбы уже не было: сборная России забила четвертый (спасибо Кириллу Капризову) и выиграла первые за 26 лет золотые медали Олимпиады. Для Олимпийских атлетов из России эта награда высшей пробы стала лишь второй в Пхенчхане.

Бывало и хуже

В остальном заключительный день Олимпиады прошел без неожиданностей. В лыжном женском марафоне лучшая из россиянок Анастасия Седова стала лишь 11-й. Выиграла норвежка Марит Бьорген, для которой эта награда стала четвертой в Пхенчхане и 15-й олимпийской медалью в карьере. Всего в ее активе восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр, обогнав по этому показателю своего соотечественника, биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

Норвежцы, привезшие зачем-то в Пхенчхан рекордное количество препаратов от астмы, вообще выступили сверхмощно. Всего на их счету в Пхенчхане 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых) – это мировой рекорд для одних Игр.

Для россиян Пхенчхан-2018 стал худшими Олимпийскими играми. Впрочем, ожидать другого в ситуации, когда большинство сильнейших спортсменов из-за допингового скандала незаслуженно остались дома, было нельзя. Всего сборная России завоевала на этой Олимпиаде 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград, заняв 13-е место в неофициальном общекомандном медальном зачёте Игр. До этого антирекорд принадлежал Олимпиаде-2010 в Ванкувере, откуда российские спортсмены привезли 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых наград (11-е место в медальном зачёте). Хотя по общему количеству медалей результат Ванкувера все еще остаётся худшим.

Без флага

Своего триколора Россия на закрытии Олимпиады так и не дождалась. Международный олимпийский комитет (МОК) решил не отменять дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР). По словам президента МОК Томаса Баха, на решение повлияли два случая положительных допинг-проб россиян в Пхенчхане – у керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой. У первого, напомним, нашли мельдоний и ему пришлось вернуть бронзовую медаль в дабл-миксте, у второй был найден триметазидин, и ее результат (12 место в соревнованиях «двоек») тоже аннулировали.

При этом Бах подчеркнул, что указанные допинговые случаи носят несистемный характер и снятие санкций возможно уже после Игр.

«Исполком МОК проголосовал за то, чтобы снять временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России автоматически после того, как будет завершена проверка всех допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр и, разумеется, при отсутствии положительных проб. На процедуру проверки уходит по регламенту до 72 часов», – говорится в заявлении ОКР.

Цитата дня

Главный тренер сборной России Олег Знарок сделал заявление после победы в финале хоккейного олимпийского турнира. Оказывается, журналисты должны были ему помогать.

«Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России. Думаю, что этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч был для меня самым важным в жизни».

Видео дня

Во время празднования на льду российские хоккеисты вместе с болельщиками на трибуне исполнили родной гимн. Впечатляющий момент, если бы не одно «но»: спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане запрещено исполнять родной гимн, так же, как и демонстрировать любые национальные символы. МОК пока молчит, но формально у него появился очередной повод для дополнительных санкций.

Олимпиада в Пхенчхане официально закрыта. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине в 2022 году.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»