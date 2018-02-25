Иракский суд приговорил к казни 16 гражданок Турции

Иракский суд приговорил к смертной казни 16 гражданок Турции, вступивших в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство». Об этом 25 февраля сообщает Reuters.

В сообщении суда говорится, что женщины признались в помощи террористам, в том числе в проведении террористических атак.

Подчеркивается, что осужденные могут обжаловать приговор.

В декабре 2017 году Ирак заявил о победе над ИГ на своей территории. По данным иракских властей и экспертов Всемирного банка, ущерб для иракской инфраструктуры от борьбы с террористами этой организации составил 45,7 миллиарда долларов.