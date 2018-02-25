СМИ сообщили о возможной смене тренера хоккейной сборной России

Сборная России по хоккею в скором времени может сменить главного тренера. Олег Знарок после победы в финале Олимпиады 25 февраля заявил, что не определился со своим будущим.

Как сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости, на этот пост сейчас рассматривается кандидатура Ильи Воробьева, возглавляющего в настоящее время клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска.

При этом об уходе нынешнего наставника сборной Олега Знарка официально не говорилось. Сам тренер на пресс-конференции после финального матча Олимпиады против сборной Германии (выигранного в дополнительное время со счетом 4:3) заявил, что очень устал. «Буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России», — сказал он. При этом Знарок обвинил журналистов в том, что они не помогали ему все годы, что он возглавлял национальную команду.

Олег Знарок возглавил сборную России в марте 2014 года после того, как на Олимпиаде в Сочи национальная команда не сумела выйти в полуфинал турнира, в котором участвовали игроки североамериканской Национальной хоккейной лиги. Уже в мае команда под его руководством выиграла чемпионат мира в Белоруссии, однако в следующие три года золотые медали не завоевывала.

Илья Воробьев третий сезон подряд возглавляет магнитогорский «Металлург». Под его руководством команда в 2016 году выиграла главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. На следующий год она заняла второе место, уступив в финальной серии СКА из Санкт-Петербурга, который возглавлял Знарок.

Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады впервые с 1992 года, когда также играли под олимпийским флагом. Выступая же под российским флагом, наилучшего результата игроки добились в 1998 году, когда вышли в финал Олимпиады в Нагано, но уступили там сборной Чехии.