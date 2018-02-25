В Петербурге дорожная полиция за 25 минут задержала рецидивистов в угнанном Juke

Веселая компания рецидивистов подобрала ключ от иномарки рассеянного пенсионера и устроила покатушки с зигзагами по вечернему Петербургу. Требования ГИБДД прекратить праздник на чужих колесах рецидивисты проигнорировали и дали газу, а потом бросились врассыпную.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 февраля полицейским следствием УМВД по Кировскому району города в отношении 37-летнего петербуржца возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Началась история около девяти вечера 23 февраля у дома №112 по улице Танкиста Хрустицкого, где был припаркован белый Nissan Juke 2011 года выпуска. Когда его 66-летний хозяин спустился к машине, то понял, что не может найти ключ, и отправился домой за вторым комплектом. Вернувшись обратно минут через десять, своего автомобиля он не застал.

И не мог застать, ведь в этот момент машина пенсионера весело неслась зигзагами в сторону метро «Проспект Ветеранов». За рулем сидел тот самый 37-летний мужчина, ныне фигурант уголовных дел. Он коренной ленинградец, работой брезгует и уже побывал в колонии за хранение оружия, угрозу убийством, побои и оскорбление полицейского. Компанию ему составляла 32-летняя кокетка из Оренбурга. В ее активе кража и насилие в отношении представителя власти. Дама осела в Петербурге, но работой так и не обзавелась. Третьим машину пенсионера обжил 30-летний петербуржец, в Кировском районе он живет с рождения. Излишне говорить, что работа ему тоже претит, но на скамье подсудимых ему бывать не доводилось. Предположительно, все были веселы от горячительного.

Также весело они промчались мимо экипажа ГИБДД по Кировскому району, не обратив внимания на указание остановиться. Полицейские были уже оповещены об угоне и объезжали территорию в поисках. Погоня закончилась у дома №75 по проспекту Ветеранов, километрах в трех от места парковки. Водитель и его подружка выскочили из салона и пустились наутек. Но далеко от инспекторов убежать не смогли. С момента угона прошло в общей сложности 25 минут.

Все трое не имеют отношения к профессиональным угонщикам. Секрет того, как им так быстро удалось угнать машину, оказался прост. Пожилой автолюбитель просто выронил ключ, а кто-то из разухабистой компании его подобрал.

После возбуждения уголовного дела задержанный отпущен под подписку о невыезде. Его приятельница и товарищ процессуально стали свидетелями. Инкриминировать им нахождение в салоне чужой иномарки не представляется возможным, поскольку формально машину они не брали.