Во французских Альпах два ребенка упали со 150-метрового обрыва

В результате падения со 150-метрового обрыва во французских Альпах погиб 13-летний подросток, его 10-летний брат выжил. Об этом 25 февраля сообщает Associated Press.

Инцидент произошел у горнолыжного курорта Аворья. По данным агентства, вечером 24 февраля мужчина обратился в полицию, поскольку его дети не вернулись после катания. Ночью около тридцати полицейских и спасателей участвовали в поисках детей.

Их удалось обнаружить рано утром у подножия 150-метрового обрыва. Один мальчик погиб, его брат госпитализирован.