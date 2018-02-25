Путин обсудил с Макроном и Меркель гуманитарную паузу в Сирии

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил гуманитарную паузу в Сирии с главой Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны выразили удовлетворение «совместной конструктивной работой», которая позволила согласовать и принять 24 февраля резолюцию Совета Безопасности ООН, в рамках которой в Сирии объявляется гуманитарная пауза на 30 дней.

Согласно тексту резолюции, враждующие стороны должны прекратить столкновения и должны поспособствовать обеспечению прекращения огня, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь и эвакуировать раненых.

При этом приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок, на что обратил внимание Макрона и Меркель президент России.

Также лидеры стран договорились об обмене информацией по различным каналам по ситуации в Сирии.