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Общество
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25.02.2018 16:56

Познер объяснил, почему покинул прямой эфир «Аль-Джазиры»

Российский журналист Владимир Познер объяснил, почему прервал прямой эфир телеканала «Аль-Джазира» (Al Jazeera) и покинул студию. Об этом он рассказал в колонке на своем сайте «Познер Online» 25 февраля.

«Примерно два месяца тому назад в очередной раз со мной связался один из продюсеров канала и сообщил, что хотят посвятить одну программу целиком России, чтобы дать возможность зрителям «лучше понять» то, что происходит в этой стране», — написал Познер.

Журналист согласился, но с условием, что общение будет проходить в прямом эфире либо под запись в режиме прямого эфира. Также Познер заявил, что вторым условием должно стать отсутствие дебатов, вместо которых «был бы анализ того, что сегодня происходит в России».

Участниками передачи также стали Михаил Зыгарь, Евгения Альбац и Владимир Кара-Мурза. Последний, как указал журналист, «выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными».

«Тут-то я и сказал, что мне совершенно неинтересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел», — резюмировал Познер.

 

 

Справка:

«Аль-Джазира» - международная телекомпания со штаб-квартирой в Дохе, столице Катара. Создана в 1996 году.


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