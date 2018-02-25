Игры в Пхенчхане закрыли и потушили огонь

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 25 февраля объявил о завершении зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. На церемонии закрытия глава МОК пригласил всех на следующие зимние Игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

После речи Баха олимпийский огонь на стадионе потушили.

Сборная России на церемонии прошла под нейтральным олимпийским флагом, который нес волонтер. На решение запретить «олимпийским атлетам из России» национальный флаг в финале Игр повлияли два случая употребления допинга. Речь идет о керлингисте Александре Крушельницком и бобслеистке Надежде Сергеевой. У первого, напомним, нашли мельдоний и ему пришлось вернуть бронзовую медаль в дабл-миксте, у второй был найден триметазидин, и ее результат (12 место в соревнованиях «двоек») тоже аннулировали.

В медальном зачете Олимпиады Россия заняла 13 место, завоевав 17 наград. Из них две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Главным событием стала первая за 26 лет олимпийская победа российских хоккеистов, которые в финале обыграли сборную Германии.