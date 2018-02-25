Митинг памяти Немцова в Петербурге собрал несколько сотен человек

На площади Ленина в Петербурге 25 февраля завершился санкционированный митинг памяти политика Бориса Немцова. По оценкам корреспондента «Фонтанки», акция собрала порядка 700 человек, по данным властей, участников было в два раза меньше.

Почтить память политика приехал яблочник Лев Шлосберг из Пскова. Выступая со сцены, он подчеркнул, что акция нужна, чтобы выразить солидарность близким Немцова, его матери, дочери и жене. Его коллега-яблочник, депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский вспомнил, что когда-то брал интервью у Бориса Немцова. «Он взял трубку, и мы поговорили, я позвонил по городскому. Можете себе представить такого губернатора сегодня? Немцов отличался от большинства современных политиков», — заключил он.

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник отметил, что организаторы договорились не говорить о выборах, но на них сегодня не хватает Бориса Немцова. Нарушил договорённость депутат Михаил Амосов. Он призвал собравшихся посетить избирательный участок. В ответ раздались крики о забастовке.

Акция продлилась около часа. По данным Смольного, в ходе митинга не было правонарушений.

Политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнитель преступления Заур Дадаев, служивший в чеченском батальоне «Север», был приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет. Следствие назвало заказчиком Руслана Мухудинова, он был водителем у бывшего начальника Дадаева — Руслана Геремеева.