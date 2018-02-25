После драки на Васильевском вместе с побитой машиной нашли пострадавшего таксиста

Массовая драка, о которой сообщали жители Васильевского острова, оказалась нападением на водителя такси. На него и его автомобиль набросились пассажиры, успевшие сбежать до приезда полиции.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в ночь на 25 февраля на пересечении Среднего проспекта и 9-й линии Васильевского острова произошел бытовой конфликт. Участниками стали 25-летний таксист и несколько пассажиров. Что именно вызвало их неудовольствие – не сообщается, но в пылу схватки досталось не только водителю, но и белому Volkswagen Polo. По словам случайного свидетеля, нападавших была дюжина, но вряд ли их всех можно назвать пассажирами одного таксиста.

Избитого мужчину передали медикам. Личности успевших сбежать дебоширов устанавливает полиция.

Водитель на Васильевском – не единственный таксист, которому пришлось пообщаться с сотрудниками правоохранительных органов за прошлые сутки. В субботу вооруженные пассажиры оставили без денег еще двоих.