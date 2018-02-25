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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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25.02.2018 15:27

Болельщики сборной России ответили New York Post за «команду без страны»

Журналисты американского издания сыронизировали по поводу наложенных на Россию санкций на Олимпиаде-2018. Болельщики «команды без страны» в ответ высмеяли «команду без медалей».

«Команда без страны выигрывает хоккейное золото», – написала New York Post в Twitter 25 февраля. Под аналогичным заголовком на сайте издания опубликована заметка, посвященная победе российских хоккеистов в финале олимпийского турнира. Болельщики живо напомнили газете, что «команда без страны» разгромила «команду без медалей» на групповом этапе.

«Команда из США уехала вообще без медалей. Россия 4:0 США», – пишут пользователи.

«Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете», – добавляют оскорбленные болельщики, разбавляя комментарии мемами и российским триколором.

В воскресенье, 25 февраля, сборная России по хоккею, из-за допингового скандала выступающая под аббревиатурой Olympic Athlete from Russia, впервые за 26 лет выиграла олимпийский турнир по хоккею, переиграв сборную Германии. Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов. Олимпийским атлетам из России запрещено демонстрировать любые национальные символы и выступать под своим флагом, в том числе на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане. Национальный гимн хоккеисты сборной России все же спели. Запись появилась в Сети, но YouTube блокирует видео.


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