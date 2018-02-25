В Совбезе опровергли участие правительственного самолёта в перехвате наркотиков из Аргентины

В аппарате Совета безопасности России 25 февраля опровергли информацию о том, что самолет главы Совбеза Николая Патрушева участвовал в операции по перекрытию поставок наркотиков из Аргентины.

«Это чьи-то фантазии и фейк. Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов», — цитирует РБК со ссылкой на «Интерфакс» заявление источника в аппарате Совбеза.

Собеседник агентства также уточнил, что западные СМИ неправильно назвали даты визита Патрушева в Аргентину.​​

На участии правительственного самолета накануне настаивало британское издание The Telegraph. Газета сообщала, что к операции по пресечению поставки в Европу 400 килограммов наркотика, хранившегося в российском посольстве в Аргентине, якобы причастен самолет главы Совбеза. Именно этим бортом, как писало издание, были вывезены чемоданы с мукой, на которую заменили наркотики. В декабре 2017 года Николай Патрушев приехал в Аргентину с официальным визитом, он встретился с президентом страны Маурисио Макри, был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщало ранее издание Clarin, в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил на складе дипломатической миссии 12 чемоданов с почти 389 кг кокаина. Он сообщил о находке главе министерства внутренних дел Аргентины Патрисии Буллрич. Вскоре полицейские изъяли наркотик, заменили его мукой и организовали круглосуточное скрытое наблюдение за «товаром». Аргентинская полиция проводила операцию совместно с российскими правоохранителями.

Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. По данным Clarin, в деле фигурировал только один бывший сотрудник российского посольства — Али Абьянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абьянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. Груз в итоге оказался в Москве. Двое участников группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абьянов. В Аргентине также были арестованы офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который предположительно закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что партия наркотиков принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Также она опровергла доставку груза по дипломатическим каналам.