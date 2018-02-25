На церемонии закрытия Игр в Пхенчхане россияне прошли под олимпийским флагом

В южнокорейском Пхенчхане 25 февраля проходит церемония закрытия зимней Олимпиады. Сборная России прошла на стадионе под нейтральным олимпийским флагом.

Продемонстрировать флаг страны на закрытии не позволил Международный олимпийский комитет. На решение повлияли два случая положительных допинг-проб россиян на Играх. Речь идет о керлингисте Александре Крушельницком и бобслеистке Надежде Сергеевой. У первого, напомним, нашли мельдоний и ему пришлось вернуть бронзовую медаль в дабл-миксте, у второй был найден триметазидин, и ее результат (12 место в соревнованиях «двоек») тоже аннулировали.

Напомним, россияне из-за допинговых махинаций на Играх в Сочи выступали в Южной Корее под аббревиатурой OAR – Olympic Athlete from Russia. На награждениях вместо российского триколора использовался флаг Международного олимпийского комитета.

В медальном зачете Олимпиады Россия заняла 13 место, завоевав 17 наград. Из них две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Главным событием стала первая за 26 лет олимпийская победа российских хоккеистов, которые в финале обыграли сборную Германии.