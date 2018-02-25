Активистов «Весны» в Петербурге задержали по пути на митинг памяти Немцова

Двух активистов движения «Весна» в Петербурге задержали сотрудники полиции днем 25 февраля. Те собирались на митинг памяти Бориса Немцова.

Как сообщили корреспонденту «Фонтанки» соратники задержанных, Артёма Гончаренко и Ярослава Путрова встретили на выходе из дома. В чем причина задержания, молодым людям якобы не пояснили. На данный момент, по информации «Весны», их везут в 76 отдел полиции.

Отметим, что на площади Ленина в эти минуты проходит санкционированный митинг памяти Немцова. На нем присутствуют не менее 500 человек.

Политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнитель преступления Заур Дадаев, служивший в чеченском батальоне «Север», был приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет. Следствие назвало заказчиком Руслана Мухудинова, он был водителем у бывшего начальника Дадаева — Руслана Геремеева.