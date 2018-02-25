Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями
Из них две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
По общему количеству наград Россия заняла 13-е место. Чаще всех из россиян выигрывали лыжники, принесшие восемь медалей. Причем половину из них завоевал Александр Большунов, ставший первым лыжником в истории СССР и России, которому удалось выиграть четыре медали на одной Олимпиаде.
Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане россияне из-за допинговых махинаций на Играх в Сочи выступали под аббревиатурой OAR – Olympic Athlete from Russia. На награждениях вместо российского триколора использовался флаг Международного олимпийского комитета.
На Олимпиаде в Сочи россияне завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете