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25.02.2018 14:39

Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями

Из них две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями

По общему количеству наград Россия заняла 13-е место. Чаще всех из россиян выигрывали лыжники, принесшие восемь медалей. Причем половину из них завоевал Александр Большунов, ставший первым лыжником в истории СССР и России, которому удалось выиграть четыре медали на одной Олимпиаде.

Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане россияне из-за допинговых махинаций на Играх в Сочи выступали под аббревиатурой OAR – Olympic Athlete from Russia. На награждениях вместо российского триколора использовался флаг Международного олимпийского комитета.

На Олимпиаде в Сочи россияне завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете
 

 

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