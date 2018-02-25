На Васильевском искали следы массовой драки на крышах машин

Побоище на Васильевском острове в Петербурге потревожило покой местных жителей, однако к приезду полиции единственным свидетельством полуночного разгула стал покореженный автомобиль.

Как стало известно «Фонтанке», в начале первого ночи 25 февраля в полицию позвонил мужчина, попросивший разобраться с шумной компанией. Не меньше дюжины человек, по его словам, на пересечении Среднего проспекта и 9-й линии В.О. криками и кулаками выясняют отношения. Больше всего якобы страдают припаркованные автомобили – дебоширы скачут по крышам и громят стекла. При этом, по наблюдениям мужчины, портят машины голыми руками.

Приехавшие полицейские потасовку не застали, но заметили возможную жертву – припаркованный у дома 39/42 Volkswagen Polo. Белый автомобиль привлекал настежь отрытыми дверями, множественными вмятинами на дверях и капоте, а также порезанными шинами. Владельца испорченной иномарки пока не нашли. Проводится проверка.