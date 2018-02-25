Разведка США обвиняет Россию в кибератаке на Пхенчхан

Американская разведка подозревает Россию в кибератаках на электронные системы, которые обслуживают Олимпиаду-2018. Также спецслужбы США заявляют, что российские хакеры предпримут попытки сорвать церемонию закрытия Игр в Пхенчхане.

Как пишет 25 февраля The Washington Post, российские хакеры действовали таким образом, чтобы под подозрение попала Северная Корея. Отмечается, что российская военная разведка к началу февраля имела доступ к 300 компьютерам, которые были взломаны через маршрутизаторы для передачи интернет-соединения.

Ранее серверы Олимпиады были атакованы хакерами во время открытия Игр.

Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля. Российская команда завершила Олимпиаду на 13 месте с 17 медалями – 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.