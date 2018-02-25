Российские хоккеисты спели национальный гимн на Олимпиаде. YouTube блокирует видео

В Сети появилось видео, на котором хоккеисты сборной России спели национальный гимн под музыку олимпийского гимна. Запись была сделана 25 февраля на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане, где Россия обыграла Германию.

Видеохостинг YouTube начал блокировать видео, однако не поспевает за репостами.

«Содержит материалы от партнёров International Olympic Committee», – говорится в комментарии сервиса. Также видео начал ограничивать Instagram, где объясняют, что правообладатель просил заблокировать его по всему миру.

Напомним, из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн. Церемония закрытия Олимпиады не станет исключением, Международный олимпийский комитет не разрешил России пройти под своим флагом.

В воскресенье сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла олимпийский турнир по хоккею, переиграв сборную Германии. Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

Празднуют победу российской сборной по хоккею и в Петербурге.