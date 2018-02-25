Российские хоккеисты спели национальный гимн на Олимпиаде. YouTube блокирует видео
Видеохостинг YouTube начал блокировать видео, однако не поспевает за репостами.
«Содержит материалы от партнёров International Olympic Committee», – говорится в комментарии сервиса. Также видео начал ограничивать Instagram, где объясняют, что правообладатель просил заблокировать его по всему миру.
Напомним, из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн. Церемония закрытия Олимпиады не станет исключением, Международный олимпийский комитет не разрешил России пройти под своим флагом.
В воскресенье сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла олимпийский турнир по хоккею, переиграв сборную Германии. Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов.
Празднуют победу российской сборной по хоккею и в Петербурге.
Губернатор Георгий Полтавченко поздравил главного тренера сборной команды Олимпийских атлетов России по хоккею Олега Знарка и всех игроков с завоеванием золотых медалей на Играх XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане.
«От всего сердца поздравляю Вас, хоккеистов, тренерский штаб и, конечно, всех российских болельщиков с исторической победой на Олимпийских играх в Пхенчхане!
Российская команда, основу которой составляют игроки петербургского СКА, проявила настоящий бойцовский характер, силу воли и мужество, доказав всему миру, что она по праву – лучшая на планете. Победа на Олимпиаде в Пхенчхане – это титанический труд игроков, тренерского штаба, всего большого и единого коллектива хоккейной сборной команды Олимпийских атлетов России. Сегодня Вы и команда вписали свои имена в золотую летопись российского хоккея, историю олимпийского движения нашей страны и нашего великого города. Триумф в Корее – это продолжение великих хоккейных традиций нашей державы», – говорится в поздравлении губернатора Санкт-Петербурга.