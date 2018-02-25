В Праге задержали экс-сопредседателя сирийского «Демократического союза»

Сотрудники спецслужб Чехии задержали в Праге бывшего сопредседателя сирийской партии «Демократический союз» (PYD/PKK) Салиха Муслима. Политик был внесен в красный циркуляр Интерпола (наиболее разыскиваемые преступники).

Как пишет 25 февраля РБК со ссылкой на газету Daily Sabah, ​Cалих Муслим был задержан после того, как издание сообщило, что он был замечен в пражском отеле Marriott, где он провел две встречи. Блок Интерпола в Чехии уведомил турецкие власти о задержании Муслима по просьбе Турции. Он заключен под стражу.

Власти Чехии сообщили, что решение об аресте задержанного примет суд. Ранее турецкие власти, министерство юстиции и главное управление безопасности просили Чехию задержать этого гражданина. Турция просила предоставить необходимые документы для его выдачи.

Анкара считает партию «Демократический союз» связанной с запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Против «Демократического союза» и отрядов его ответвления «Силы народной самообороны» Турция ведет операцию «Оливковая ветвь» в Африне с 20 января. По данным Генштаба Турции на 14 февраля, в рамках этой операции было ликвидировано 1485 террористов.