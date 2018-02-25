Российские военные разрабатывают сверхзвуковой беспилотник и беспилотный вертолет

Для российской армии разрабатывают сверхзвуковой беспилотник большой дальности и беспилотную версию перспективного сверхскоростного вертолета.

«В настоящее время еще ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине», — цитирует 25 февраля «Газета.ру» Александра Немова, заместителя начальника научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института ВВС Министерства обороны. Подробности он сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

Начальник Национального исследовательского института бортового радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил Минобороны России Павел Щавелев также рассказал, что разрабатываемый в институте сверхскоростной вертолет получит беспилотную версию помимо классического варианта с летчиком на борту.