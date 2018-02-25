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25.02.2018 13:20

Российские военные разрабатывают сверхзвуковой беспилотник и беспилотный вертолет

Для российской армии разрабатывают сверхзвуковой беспилотник большой дальности и беспилотную версию перспективного сверхскоростного вертолета.

«В настоящее время еще ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине», — цитирует 25 февраля «Газета.ру» Александра Немова, заместителя начальника научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института ВВС Министерства обороны. Подробности он сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

Начальник Национального исследовательского института бортового радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил Минобороны России Павел Щавелев также рассказал, что разрабатываемый в институте сверхскоростной вертолет получит беспилотную версию помимо классического варианта с летчиком на борту.

 


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22.02.2018 15:30
"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
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