Два человека погибли при субботних пожарах в Петербурге

Тела двух мужчин нашли после дачных пожаров в садоводствах Колпинского и Курортного районов Петербурга. Опознать удалось только одного из них.

Как стало известно «Фонтанке», в половине одиннадцатого вечера 24 февраля в сгоревшей деревянной бытовке на Садовой улице в поселке Металлострой нашли сильно обгоревшее тело мужчины. Опознать его визуально не удалось. Тело погибшего в СНТ «Нева» направили в морг, проверку начал следственный комитет.

Ранее в этот же день пожарные тушили садовый дом в СНТ «Ветеран» в поселке Ушково. Каркасно-щитовая постройка, по информации городского МЧС, к 11:30 утра сгорела дотла. Мужчину, тело которого нашли в уничтоженной одноэтажной постройке, идентифицировали как 43-летнего петербуржца, зарегистрированного в Выборгском районе города.