Владимир Путин поздравил Олега Знарка с олимпийским золотом
Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что президент страны Владимир Путин поздравил национальную команду с победой в финале олимпийского турнира, который прошел 25 февраля.
«После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России», — сказал Знарок «Газете.ру».
По словам наставника сборной, спортсмены понимали, что Международный олимпийский комитет не разрешит россиянам пройти под своим флагом на церемонии закрытия Игр-2018.
«Мы это понимали, поэтому спокойно к этому относились. Россия в нас верит. У нас на этой Олимпиаде была именно команда — один за всех и все за одного, и мы выступили именно командой», — сказал он.
В воскресенье сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла олимпийский турнир по хоккею: в финале сборная России в напряженном матче переиграла хоккеистов Германии. Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов.