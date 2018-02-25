Владимир Путин поздравил Олега Знарка с олимпийским золотом‍

Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что президент страны Владимир Путин поздравил национальную команду с победой в финале олимпийского турнира, который прошел 25 февраля.

«После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России», — сказал Знарок «Газете.ру».

По словам наставника сборной, спортсмены понимали, что Международный олимпийский комитет не разрешит россиянам пройти под своим флагом на церемонии закрытия Игр-2018.

«Мы это понимали, поэтому спокойно к этому относились. Россия в нас верит. У нас на этой Олимпиаде была именно команда — один за всех и все за одного, и мы выступили именно командой», — сказал он.