Житель Петербурга перед смертью эпистолярно покаялся в убийстве

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве, начало которому дала обнаруженная рядом с мертвецом записка. В ней было подробно изложено, где искать расфасованную по пакетам супругу.

Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, накануне полицейские осматривали тело 47-летнего жителя квартиры на Богатырском проспекте, 5/3. Рядом нашлась записка. В ней говорилось о ссоре гражданина Украины с бывшей женой, которой предшествовало совместное распитие спиртного. Выяснение отношений закончилось убийством женщины. Дату события автор опустил, но указал, что тело супруги можно найти в багажнике её же автомобиля, припаркованного во дворах в десяти минутах езды.

У дома 21, корпус 2, по Репищевой улице действительно стоял подходящий под описание «Рено Логан», в котором были и человеческие останки, разложенные в пять пакетов. Предполагается, что принадлежат они описанной в записке женщине 44 лет. Дату её гибели будут выяснять судмедэксперты.