Норвегия выиграла Олимпиаду

Сборная Норвегии заняла первое место в общем медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане, которая завершается 25 февраля. Всего на счету норвежцев 39 медалей – 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых.

На счету сборной Германии тоже 14 золотых медалей, но за счет меньше количества серебряных наград (10), немцы стали вторыми. Российская команда завершила Олимпиаду на 13 месте с 17 медалями – 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Самой титулованной спортсменкой Пхенчхана-2018 стала норвежка Марит Бьорген, выигравшая пять медалей — два золота, две бронзы и серебро. Бьорген стала и самой титулованной спортсменкой в истории Олимпиад – теперь на ее счету в общей сложности 15 олимпийских наград.

Напомним, что спортсмены из Норвегии привезли с собой рекордные 6000 доз препарата от астмы, что в десять раз больше доз аналогичных препаратов у сборной Финляндии, Швеции и Германии. В состав лекарств от астмы входят препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством: они улучшают работу легких и, как следствие, организм получает больше кислорода, что является важным фактором в циклических видах спорта. Однако спортсменам могут разрешить применять эти лекарства в качестве терапевтического исключения, если суметь доказать тяжелую форму астмы. Среди норвежских лыжников очень много чемпионов мира и Олимпийских игр. В частности, норвежцы имеют 20-летнюю серию побед в общем зачете Кубка наций.