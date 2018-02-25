В ресторане на Петроградке петербурженка вонзила мужу в шею разбитый бокал

Романтический вечер супружеской пары в ресторане Петроградского района Петербурга закончился в больнице. Взбешенная женщина едва не зарезала своего мужа в пылу ссоры.

Как стало известно «Фонтанке», вечер 24 февраля 27-летние супруги проводили в видовом ресторане на улице Льва Толстого, 9. По предварительной информации, за ужином пара поругалась, женщина разбила бокал и ткнула своего избранника в шею.

Мужчину госпитализировали с колото-резаной раной, его состояние оценивают как тяжелое. Женщину отпустили под обязательство о явке. Проводится проверка.