Умер создатель «восьмёрки» и «Нивы»

Бывший главный конструктор АвтоВАЗа Георгий Мирзоев скончался 23 февраля в возрасте 83 лет. Об этом сообщают «Новости Тольятти» .

«Георгий Константинович приложил руку к разработке и запуску в серию многих автомобилей, без которых просто немыслим автопром СССР и России: УАЗ-452, УАЗ-469, ВАЗ-2121 Нива, ВАЗ-2105… Одной из главных побед Мирзоева по праву считается ВАЗ-2108, ставшая ныне культовой «восьмёрка», в своё время запустившая новую эру отечественного автомобилизма», — говорится в сообщении.

Мирзоев занимал пост главного конструктора АвтоВАЗа с 1976 по 1998 год. В последние годы он занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива.

Похороны состоятся в Москве. Дата, время и место уточняются.