В Петербурге в ДТП с легковушками и маршруткой пострадали двое взрослых и ребёнок

Три человека получили травмы в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга утром 25 февраля. В числе пострадавших есть ребенок.

По информации ГИБДД, в 10:00 водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и столкнулся с Renault Symbol, в который затем въехала маршрутка К-31. Травмы получили оба водителя легковушек, а также пассажир одной из них – мальчик 2008 года рождения.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».