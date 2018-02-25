Глава Минспорта назвал финальный матч сборных России и Германии «валидольным»

Финальный матч между сборными России и Германии стал самым ярким событием Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом 25 февраля заявил глава Минспорта Анатолий Колобков. Он охарактеризовал финал словами «мощный» и «валидольный».

«Это был мощный финал! Настоящий, напряженный, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю!» — заявил министр РБК.

«Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу! Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию!» — подвел итог глава Минспорта.

В воскресенье сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла олимпийский турнир по хоккею: в финале сборная России в напряженном матче переиграла хоккеистов Германии. Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов.